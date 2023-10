Så store er regnens skader: Vandet væltede ind og skole blev evakueret

Journalisthøjskolen, der har hjemme i Aarhus N, blev i går evakueret. Både ansatte og studerende blev sendt hjem, da de store regnmasser fandt deres vej ind i bygningen og fik loftplader til at falde ned.

- Der var to undervisere, der løb ned til vores bygningsservice og sagde, at det væltede ind med vand, og derfor ville vi ikke tage nogen risiko, siger Dan Hansen, der er presse og kommunikationsansvarlig på DMJX.

De løsrevne loftplader resulterede i, at alle på skolen blev evakueret. Journalisthøjskolen, der ret beset hedder DMJX, kan dog ikke oplyse, hvor mange studerende der blev evakueret.

Det har dagen derpå vist sig, at vandets indtrængen skyldes bygningens to tagterasser.

- Tagterrasserne var ikke gearet til at suge så meget vand, som der kom, fordi der kom så meget på en gang. Derfor søgte vandet andre steder hen, fortæller Dan Hansen.

I dag har skolen fået overblik over skybruddets konsekvenser.

- I løbet af et par timer fik vi et overblik over, hvor vandet kom ind. Vandet røg ind i to undervisningslokaler og et medarbejderkontor. Der skal nu stå tørremaskiner i de lokaler, og derfor kan de ikke bruges i øjeblikket, siger han.