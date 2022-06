Så hurtige var de første til halvmaraton: - Det havde jeg ikke regnet med

Den unge løber havde tilmeldt sig for at få en god oplevelse, og hvad hun selv kalder for en træningstur. Det tog dog lidt af en drejning.

- Men så blev jeg grebet af stemningen, og benene var gode, og så blev det en sejr. Det havde jeg ikke regnet med, fortæller en overrasket Sara Schou Kristensen.

Et adrenalinboost

Netop stemningen var helt suveræn, fortæller hun.

- Folk heppede helt vildt, råbte ens navn. Det var sindssygt fedt, siger Sara Schou Kristensen.

Hun beskriver oplevelsen som et kæmpe adrenalinboost.

- Det er noget af det, der gør, at jeg elsker at løbe. Det er bare den fest, løb kan skabe, siger hun.