Så du lysparaden? 400 cyklister overtog trafikken i midtbyen

Det handlede om sikkerhed i sadlen, da omkring 400 cyklister - og mindst én på skateboard - lørdag kørte igennem Aarhus' gader og lyste op med alt fra lyskæder til knæklys.

Cykelturen på fem kilometer var arrangeret af Fri Bikeshop med marketingansvarlig Mathias Duelund i front.

Han var selv med til at uddele startnumre, og han noterede sig, at der var deltagere i alle aldre og fra forskellige steder i Jylland.

- Det glæder mig, at folk har fået øjnene op for vores event og bakker op om det. Jeg tror, folk kan lide, at de kan deltage i noget, der minder om et cykelløb, men hvor det handler om at få en god oplevelse og ikke om at konkurrere på hastighed, siger Mathias Duelund til TV2 Østjylland.