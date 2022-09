Så du det også? Kirsten undrer sig over fænomen på himlen

Er det et fly? Er det et optisk bedrag? En måge der gennembryder lydmuren? Eller New York - Doha-flyveren?

Lørdag omkring middag stod Kirsten Rubech på letbanestoppet ved Nørreport i Aarhus. Hun kiggede mod himlen - ud over bugten - og så noget, som undrede hende.

- Fænomenet ligner for mig et sammenklemt U, der langsomt bevæger sig ned, siger Kirsten Rubech.

Videon har hun sendt til TV2 ØSTJYLLAND i håb om at få en forklaring på, hvad hun så.

- Vi var nogle stykker, som stod og ventede på letbanen, og vi talte om, at det var underligt, siger hun.

Kreative bud

Hun har delt videoen i Facebook-gruppen "Vores by Aarhus" for at forsøge at få svar. Her er der kommet mere eller mindre kreative bud på, hvad svaret kan være.

"Det er helt sikkert en UFO."

"Nordkoreas missil???"

"En måge der brød lydmuren i et styrtdyk?"

Flere mener dog, at det drejer sig om kondensstriberne fra et fly i en bestemt vinkel. Det mener Kirsten Rubech dog ikke kan være tilfældet.

- Så er de i hvert fald påfaldende korte, og det så også ud til, at den var i position lodret nedad, siger hun.

- Det var som om, der var en rund lidt mere lysende kugle i spidsen af det, forklarer hun.

Der bliver også foreslået en vejrballon, men Kirsten Rubech har ikke selv et bud på, hvad det kan være.