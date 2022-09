Så du det også? Her er forklaringen

Tine Ellehammer Sørensen fra Højbjerg i Aarhus delte fredag aften et billede i sin lokale Facebookgruppe med et billede af den særlige sky.

Hurtigt meldte andre sig i kommentarsporet, der havde set den samme sky.

Andre steder på det sociale medie bemærker brugere, at den minder om en paddehattesky, som man kender det fra billeder af atomsprængninger. Så dramatisk er det dog langtfra. Heldigvis.

DMI har forklaringen

TV2 ØSTJYLLAND er gået til DMI for at få en forklaring på, hvad den svampelignende sky er for en størrelse.



- Det du ser på billedet er en cumulonimbus eller også kaldet en bygesky. Skyerne kan opstå hver for sig, i grupper eller i bygelinjer, siger vagtchef Anja Bodholdt, DMI.



- Det er karakteristisk, at bygeskyer danner en stor amboltligende skyformation i toppen, hvorfor denne del af skyen netop betegnes ambolten, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.