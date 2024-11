S udnævner ny borgmesterkandidat

Anders Winnerskjold bliver Socialdemokratiets borgmesterkandidat i Aarhus Kommune ved kommunalvalget i november næste år.

Det meddeler Socialdemokratiet i Aarhus lørdag på sin hjemmeside. Et enstemmigt repræsentantskab står bag beslutningen.

- Tak til Socialdemokratiet i Aarhus for tilliden. Det er en stor ære og en stor opgave at skulle være borgmesterkandidat.

- Men jeg glæder mig til at møde aarhusianerne på gader og stræder sammen med det socialdemokratiske kandidathold, siger 32-årige Anders Winnerskjold til hjemmesiden.

Store forventninger

Anders Winnerskjold blev valgt ind i byrådet ved kommunalvalget i 2017.

Fra 2015 til 2017 var han formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i Aarhus.

Han afløste for nylig Jacob Bundsgaard (S) som borgmester i Aarhus Kommune. Jacob Bundsgaard trak sig som borgmester efter 13 år og udtrådte af byrådet.

Hos Socialdemokratiet i Aarhus er der store forventninger til Anders Winnerskjold.

- I sin tid som rådmand for Sociale forhold og Beskæftigelse har han med en stribe initiativer på en svær post vist, at han er en handlingens mand og samtidig i stand til at samle bred politisk opbakning bag sine idéer og initiativer, siger formanden for Socialdemokratiet i Aarhus, Peter Nørskov, til hjemmesiden.

- Med sit udadvendte væsen, sin entusiasme, seriøsitet og dedikation til opgaven og ansvaret har Anders alle forudsætninger for som ny borgmester at gøre en forskel for Aarhus, og vi ser derfor også med fornyet optimisme frem mod kommunalvalget næste år.

Socialdemokratisk højborg

Aarhus er per tradition en socialdemokratisk højborg, hvor kun Venstres Louise Gade efter kommunalvalget i 2001 formåede at bryde det røde flertal for en kort stund med fire år som borgmester.

Ellers har de sidste mange år budt på socialdemokratiske borgmestre som Thorkild Simonsen, Flemming Knudsen, Nicolai Wammen og senest altså Jacob Bundsgaard.

Kommunalvalget bliver afholdt 18. november næste år.