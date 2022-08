Rusugen er i gang: Ikke helt som den plejer

Et nyt kuld studerende deltager fra i dag i den traditionsrige uge, men diskussionen om en studiestart med eller uden alkohol har været på tapetet længe.



- Vi har taget tilløb til det i en årrække med fælles alkoholpolitik og fælles retningslinjer, men det er for alvor i år, at vi har en rigtig studiestart, hvor de her ting kommer ud og betyder noget i praksis, siger vicedirektør på Aarhus Universitet Anna Bak Maigaard.