Rumænere fængslet for røveri

To rumænere er tirsdag blevet varetægtsfængslet for røveri.

De to mænd på 24 og 28 år er sigtet for at have begået røveriet ved at true en person til at hæve flere tusind kroner for dem.

Røveriet blev begået mandag formiddag på Banegårdspladsen i Aarhus, og de to mænd blev i samme forbindelse anholdt.

De to mænd blev varetægtsfængslet i fire uger frem til den 17. marts, og de kærede begge afgørelsen.

Grundlovsforhøret blev afholdt bag lukkede døre tirsdag formiddag, og Østjyllands Politi har derfor ikje yderligere kommentarer.