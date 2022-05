Rufferi-netværk flyttede kvinder rundt i landet

Fire mænd står ifølge politiet bag et netværk, der brugte ukrainske og russiske kvinder som prostituerede i Aarhus, Odense og København.

Mandag blev mændene - en russer og tre letter - anholdt på adresser i København og Odense. Det oplyser Fyns Politi.

Fremstilles i grundlovsforhør

De risikerer at blive varetægtsfængslet, da de tirsdag bliver stillet for en dommer i Retten i Odense for rufferi og menneskehandel.