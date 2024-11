To røverier mod 7-Eleven i Aarhus

Hele to gange røvede en mand ifølge politiet forskellige 7-Eleven-butikker i midten af Aarhus lørdag, inden han blev anholdt i et forsøg på at slippe væk.

Det fortæller vagthavende ved Østjyllands Politi. Her forventer man at fremstille røveren i grundlovsforhør søndag.

Manden begyndte ifølge politiet sit røvertogt klokken 7.11 i 7-Eleven på Store Torv. Her truede han personalet til at udlevere kontanter ved hjælp af glasskår.

Samme fremgangsmetode blev benyttet i en lignende butik nær Hovedbanegården klokken 8.54.

Her fulgte et vidne efter manden, der forsøgt at slippe væk med et tog. Det mislykkedes, og han prajede derefter en taxa.

Men inden han nåede ret langt væk, stod politiet klar og anholdt ham.

Politiet fortæller, at man har enslydende signalementer af gerningsmanden de to steder.

Inden grundlovsforhøret vil efterforskerne også undersøge, om signalementet passer på andre røvere i uopklarede sager.