Rosenvand og guldstøv: Her er hemmeligheden bag vinterens mest hypede fastelavnsbolle

- Jeg synes, det er fedt, at folk har lyst til at tage et billede af den, dele det med andre og sige, ”se hvad jeg spiser, den her fastelavnsbolle er så lækker.” Det er jeg bare så taknemlig for, lyder det fra caféejeren, der i to et halvt år har drevet Hamanns i Gammel Munkegade.

- Men jeg har ikke lavet den for, at den skal være instagramvenlig, men fordi jeg synes, det er sjovt og elsker at nørde fastelavnsboller lige nu, understreger Emma Hamann.