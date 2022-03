Røver snittede 62-årig og tvang politiet ud i vild biljagt

Der blev sendt hunde ud for at gå spor efter ham, fordi gerningsmanden ingen steder var at se. Det viste sig dog, at han havde stjålet en ny bil på Langskovvej, så hundepatruljen hoppede derfor ind i bilen igen.

Ifølge politiet fortsatte eftersættelsen til Hjortshøj, hvor gerningsmanden igen efterlod den stjålne bil og fortsatte sin flugt til fods.

Fandt røver i haveskur

Igen blev politihundene sendt i hælene af ham. Efter cirka 30 minutters søgning fik en af hundene færten af ham og gik cirka 1,5 kilometer mod syd, hvor den 31-årige mand blev fundet i et skur i en have.

Han forsøgte i første omgang at stikke af, men blev tilbageholdt med hjælp fra en af politihundene, hvorefter han blev anholdt.