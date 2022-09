Røg i køkkenet sendte brandvæsen til Viby

Tirsdag aften rykkede Østjyllands Brandvæsen ud til to meldinger om brand. Omkring klokken 19 var det til et rækkehus på Skovfaldet i det nordlige Aarhus, mens det nogle timer senere - omkring klokken 23.30 - var på Mathildelundsvej i Viby.

- Der var en del røgudvikling ved begge brande, fortæller operationschef Brian Arendtsen, Østjyllands Brandvæsen.

Mens det ikke udviklede sig til meget andet end røg fra en tørretumbler ved udrykningen til Skovfaldet, så var det lidt værre i Viby.

- Der var brand i køkkenet, som vi var inde og slukke, siger operationschefen.

Ved begge aktioner havde beboerne i de pågældende boliger været opmærksomme og var kommet ud af bygningerne.

Ud over de to udrykninger, har det været en stille nat for brandvæsenet i Østjylland.