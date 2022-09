Røg fra storbrand på vej mod 300.000 borgere

Kunne lugtes 50 km væk

Adskillige borgere, der bor både nær og langt fra Studstrupværket, har klaget over røg- og lugtgener fra branden, siden den torsdag brød ud. Enkelte har gået så langt, at de har ladet deres børn genhuse andre steder for at forskåne dem for nogen risiko.

Røgen bredte sig i de første dage af branden over store dele af Djursland, og røgen har kunnet lugtes så langt væk som Grenaa og Råby, der ligger et godt stykke nord for Randers.

Det vurderes fra myndighedernes side fortsat ikke, at røgen fra branden er sundhedsskadelig.

Oplever man den som generende, opfordres man dog til at lukke vinduer og døre og slukke eventuelle ventilationsanlæg.