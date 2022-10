Røg-advarsel til udsatte borgere forlænges

I mere end to uger har branden i en silo ved Strupstrupværket skabt problemer både for brandfolkene og for de lokale i området.

Forleden var Østjyllands Politi ude at anbefale borgere med hjertekar- og lungesygdomme i Studstrup, Havhusene og Gl. Løgten Strand om at søge væk fra området på grund af risiko for tæt røg.

Den anbefaling varede i første omgang frem til og med søndag, men nu forlænges den.

- Ifølge de seneste prognoser ser det ud til, at røgen over områderne fortsætter til mandag aften, hvorefter vinden vender og dernæst atter blæser røgen ud over bugten, oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.