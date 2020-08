Rødstrømpeudstilling: Flere direktører hedder Lars end er kvinder

Det er i år 50 år siden danske kvinder brændte bh´er og brød ud af køknerne . Det fejrer Kvindemuseet med en ny udstilling.

Men selvom der er gået 50 år, er der fortsat lang vej mod ligestillingen. Særligt når man ser på, hvor mange kvinder der sidder i bestyrelser og direktørstillinger.

- Ud af Danmarks 134 børsnoterede selskaber er der er flere CEO´s, der hedder Lars, end der er CEO´s der er kvinder, siger Jule Rokkjær Birch, museumsdirektør på Kvindemuseet.

- Det er et problem , fordi samfundet er halvt kvinder og halvt mænd. Kvinder er den halve himmel og den halve verden, som både Mao og rødstrømperne sagde. Samtidig ved vi, at det bonner ud økonomisk at have en kønsmæssig diversitet i direktioner og bestyrelser.