Røde Kors manglede frivillige - så kom Svitlana og Khrystyna fra Ukraine

Svitlana Kamuk er en af de frivillige kvinder, som giver en hånd med i Røde Kors-butikken bag Bazar Vest.

- Det er en god oplevelse for mig, for det giver mange gode muligheder for mig for eksempelvis at møde nye mennesker, at tale med andre og reducere stress, siger Svitlana Kamuk, som lørdag er på arbejde med Khrystyna Monastyrska, der ligeledes er flygtet fra Ukraine.

- At arbejde her gør mig mere beroliget, og jeg er ikke så stresset, for jeg føler, jeg er i et godt miljø og møder nogle mennesker, der kan hjælpe mig. Og samtidig bruger jeg min tid på en brugbar måde ved at hjælpe, siger Khrystyna Monastyrska.