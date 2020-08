Rød stue ved gyngerne, blå stue i sandkassen: Dagtilbud zoneinddeler igen

For at forebygge smitte i de aarhusianske dagtilbud bliver legepladsen nogle steder igen inddelt i zoner.

I foråret fik landets dagtilbud flere retningslinjer for forebyggelse af smittespredning.

Der var blandt andet krav om, at børnene ikke måtte blandes på tværs af stuer. Det gjaldt også på legepladsen, der blev inddelt i zoner.

På den måde havde de forskellige stuer hver deres område på legepladsen. Nogle steder blev dele af legepladser spærret helt af.

Børn er hamrende gode til at omstille sig, og de har det helt fint med rammerne. Christian Thaarup, dagtilbudsleder, Ellevang Dagtilbud, Aarhus

Fra 1. august blev de retningslinjerne dog lempet. Det er ikke længere et krav på samme måde, som i foråret. Alligevel har nogle aarhusianske dagtilbud taget zoneinddelingerne tilbage.

- Det er forskelligt, hvad afdelingerne gør - principielt må alle børn gerne være på legepladsen, men stuerne bør stadig ikke blandes. Rød stue må eksempelvis gerne være ved gyngerne om formiddagen, og blå stue kan så være der om eftermiddagen, fortæller dagtilbudsleder ved Ellevang Dagtilbud i Aarhus, Christian Thaarup, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Aarhus Kommune er der forskel på, hvordan de forskellige dagtilbud i kommunen vælger at indrette sig efter den nye drejebog, kommunen har sendt ud.

For dagtilbuddene gælder det, at inddeling efter stuen eller en tilsvarende gruppe er udgangspunktet, men ikke et krav. Samling af børn på tværs af stuerne kan også foregå, men bør stadig begrænses.

Børnene er tilfredse

Inddelingen af børnene har hos Ellevang Dagtilbud ikke medført særlige udfordringer. Tværtimod.

- Børnene ved nu, hvad det er for en ramme, de skal være i – de kan hele tiden se og høre den voksne, der er tilknyttet deres zone og stue. Rent pædagogisk er det en rigtig god ramme, fortæller dagtilbudsleder Christian Thaarup.

Der var en kort tilvænningsperiode i starten, men børnene blev hurtigt vant til zonerne.

- Børn er hamrende gode til at omstille sig, og de har det helt fint med rammerne. De fandt hurtigt ud af, at hvis gyngerne ikke var tilgængelige, så var sandkassen mindst ligeså god, lyder det fra dagtilbudslederen.

Vi har aldrig haft så få syge børn og medarbejdere. Christian Thaarup, dagtilbudsleder, Ellevang Dagtilbud, Aarhus

Dagtilbuddene har dog under corona måttet hyre flere folk ind for at dække de mange grupper af børn, ligesom der ikke har været ligeså stor fleksibilitet stuerne imellem.

- Men der har generelt ikke været nogle problemer med det her. Jeg er overrasket over, hvor mange positive ting, der er affødt af de coronasikre elementer. Vi har eksempelvis aldrig haft så få syge børn og medarbejdere, fortæller dagtilbudslederen.

Aarhus Kommune vejleder kommunens dagtilbudsledere ud fra en drejebog, der tager udgangspunkt i sundhedsmyndighedernes nationale retningslinjer. Kommunen går altså ikke selv ind og vurderer, om de gældende retningslinjer er tilstrækkelige.