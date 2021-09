Risikerer op til 20 års fængsel for drab på rapper

En 42-årig mand er tiltalt for at have at dræbt den unge mand med to skud i forbindelse med en hashhandel, hvor han ville købe mindst 50 kilo hash fra den 25-årige.

Handlen endte dog helt, helt galt.

Sagen er opsigtsvækkende af flere årsager. Ud over at offeret var rapmusiker, har gerningsstedet i nærheden af Jysk Væddeløbsbane fyldt for beboerne i lokalområdet.

Området bliver anvendt som rekreativt område for mange beboere i det sydligere Aarhus. Derudover blev drabet begået kun 30 meter fra en legeplads i en daginstitution.