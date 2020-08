Rikkes og datterens hjem blev ødelagt - nu er hun overvældet af fremmedes hjælp

Forestil dig, at du står uden for dit hjem og kan se, hvordan en brand er ved at ødelægge dit og din toårige datters hjem.

Det gjorde Rikke Skjerk Thomsen for små tre uger siden, da der gik ild i hendes underbos lejlighed i det nordlige Aarhus.

Hun var hjemme, da branden skete og var med til at ringe efter hjælp.

- Jeg sad ude i mit køkken, og så kunne jeg høre en eksplosion nede fra, og så begyndte det at ryge ude foran. Min underbos lejlighed var kulsort af røg, og så gik det stærkt med at få alarmeret, siger Rikke Skjerk Thomsen til TV2 ØSTJYLLAND.

På billedet kan man se de udvendige skader. Foto: Privatfoto/Rikke Skjerk Thomsen

Rikke Skjerk Thomsen forlod derefter lejligheden og stillede sig udenfor. Datteren var i vuggestuen imens.

- Det der med at kunne stå uden for opgangen og se ens lejlighed gå i stykker. Det er ubehageligt. Den følelse af, at tingene bare smuldrer foran øjenen på en. Jeg var dybt ulykkelig, fortæller hun.

Læs også COVID-19: Joan var i topform - i dag kæmper hun hver dag

Fødselsdagsgaver smidt ud

Det var især tanken om alle hendes datters ting, der gjorde hende ked af det.

- Det gjorde især rigtig ondt at se, at alle hendes ting forsvandt. Hun havde fødselsdag i maj, og alle de fødselsdagsgaver er bare væk. Jeg var dybt ulykkelig på min datters vegne.

Væggene i hendes hjem er sorte af røgen, og det samme er mange af møblerne. Foto: Rikke Skjerk Thomsen

Efter branden kontaktede hun sit forsikringsselskab, og hun og datteren er blevet tilbudt genhusning, da lejligheden er sodet til. Men de har stortset ingen ting eller møbler tilbage.

Taksator og skadeservice konstaterede, at indboet ikke kunne forsvarligt rengøres, og deres ting blev derfor smidt ud.

Erstatningspengene for de ødelagte møbler og legetøj rækker dog ikke langt, da mange af deres ting var fra genbrug.

Derfor skrev hun torsdag et opslag i facebook-gruppen ´Næstehjælperne Aarhus,' hvor hun søgte efter ting til sin datters værelse.

Jeg skriver, da jeg står og mangler alt til et børneværelse, da min datter på 2 år har mistet alle hendes elskede dukker og legetøj, samt møbler. Rikke Skjerk Thomsen på Facebook

- Jeg skriver, da jeg står og mangler alt til et børneværelse, da min datter på 2 år har mistet alle hendes elskede dukker og legetøj, samt møbler.

24 timer senere er hun overvældet af hjælpen fra fremmede.

Vil ikke være grisk

Rikke Skjerk Thomsen er blevet kontaktet af mere end 15 af mennesker, der vil hjælpe hende og donere ting til hende og datteren.

- Jeg er mega taknemmelig!

- Det, der chokerer mig mest, er, at så mange fremmede, som slet ikke kender mig, er villig til at hjælpe og tilbyde så meget. Det rør mig så meget. For i sådan en situation kan man virkelig mærke, at vi i Danmark hjælper hinanden, siger Rikke Skjerk Thomsen.

I sådan en situation kan man virkelig mærke, at vi i Danmark hjælper hinanden Rikke Skjerk Thomsen, Aarhus

Hun har blandt andet fået tilbudt legetøj, tøj til sig selv og datteren, lamper og billeder. Hun mangler stadig ting til sit hjem, men hun har det ikke godt med at bede om for meget.

- Jeg får også en erstatning, så jeg har lidt økonomisk at gøre med. Men jeg vil heller ikke blive grisk, fordi jeg ved, der er mange, der mangler ligesom mig, siger Rikke Skjerk Thomsen.

De forventer at kunne flytte ind i deres lejlighed igen om fem-seks måneder. Indtil da bor de i en midlertidig møbleret lejlighed.

Læs også Natascha hylder taxachauffør: - Jeg vil aldrig glemme ham