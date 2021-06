Rigmand åbner tre nye ruter fra Aarhus Airport

Per G. Braathen, som også er bestyrelsesformand i hotelkæden, Scandic, er stærkt optaget af, at få gang i mødeaktiviteterne på tværs af de nordiske lande i den situation, som vi lige nu står i, hvor pandemien forhåbentlig er ved at brænde ud.

Derfor mener han også, at det er det helt rigtige tidspunkt at indtage det internationale marked for flyselskabet.

- Aarhus Airport er et rigtigt godt match til BRA med et attraktivt gæstepotentiale i Aarhusregionen og Jylland, og vi glæder os til at lægge stærkt ud med at knytte Norden tættere sammen. Flyvninger mellem storbyerne i Danmark og Sverige vil understøtte forretningslivet og styrke turismen i begge lande. Dertil får jyderne en ny direkte flyrute til en stribe af nordens bedste skiområder, siger Per G. Braathen i pressemeddelelsen.

Og så er Aarhus heller ikke bare én blandt mange byer for rigmanden.

- Personligt må jeg også indrømme, at Aarhus står mit hjerte særligt nært, da mine forældre boede på Djursland i mere end 25 år, og det gør det ekstra sjovt at indtage Danmark netop derfra, siger Per G. Braathen.