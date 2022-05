Revy genopstår efter lang pause

Han håber, at Aarhus vil tage imod revyen med åbne arme, og han fortæller også, at de har gjort en dyd ud af at gøre det lokalt.

Revyforfatterne Vase & Fuglsang står bag størstedelen af teksterne, og mange af musikerne er også lokale.

- Det er et skarpt og musikalsk hold, så folk skal forvente en revy, der er en musikalsk oplevelse og giver gode grin. Så skal det selvfølgelig også have en twist af, hvordan dagens Danmark ser ud, fortæller Mikkel Schrøder.

Ledelsen bag Aarhus Revyen er trioen, der tilsammen udgør Det’ Revy, og består af producent Mikkel Schrøder, kunstnerisk leder Christine Astrid og kommerciel chef Jens Lorenzen.