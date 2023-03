Retsordfører frifindes for brud på ligebehandlingslov

Advokat og folketingsmedlem for Moderaterne Tobias Grotkjær Elmstrøm skal alligevel ikke betale 325.000 kroner for uretmæssig fyring af en medarbejder på sit advokatkontor.

Det har Retten i Aarhus tirsdag afgjort.

Ligebehandlingsnævnet fandt ellers, at afskedigelsen var i strid med ligebehandlingsloven og tilkendte den fyrede advokat godtgørelsen svarende til seks måneders løn.

Nævnet fandt, at afskedigelsen skete uretmæssigt og var begrundet i, at advokaten havde meddelt, at han skulle i fertilitetsbehandling.

Det ville kræve en operation, og at advokaten skulle være væk fra kontoret i en periode.

Umiddelbart efter afskedigelsen blev medarbejderen bortvist fra advokatkontoret.

Selve bortvisningen var ifølge rettens vurdering i strid med reglerne. Det skal koste advokatfirmaet 75.000 kroner, har retten afgjort.

Glad ordfører

Det østjyske folketingsmedlem Tobias Grotkjær Elmstrøm er tilfreds med rettens afgørelse.

- Jeg er glad for, at retten nu endelig har konkluderet, at afskedigelsen ikke var i strid med ligebehandlingsloven.

- Med andre ord har oplysningerne om fertilitetsbehandling ikke haft betydning for beslutningen om at afskedige den pågældende medarbejder, skriver han i en sms.

Tobias Grotkjær Elmstrøm skriver også, at beslutningen om bortvisning blev truffet efter rådgivning fra et eksternt advokathus.

- Vi har lænet os op ad deres faglige råd, og vi vil nu overveje det videre forløb, siger han.

Tobias Grotkjær Elmstrøm er fra Horsens og blev i efteråret valgt til Folketinget med 4085 personlige stemmer i Østjyllands Storkreds. Han er retsordfører for Moderaterne.