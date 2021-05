Restauratør: Udspillet svarer til en ekstra blomme på hver tallerken

I sommeren 2020 blev politikerne nemlig enige om at give halvpris på entre til museer, dyreparker og andre kulturinstitutioner, men her blev forlystelsesparkerne forbigået.



Derfor håber de, at man i år vil indføre et oplevelsesfradrag i stedet.



- Så kan man jo som børnefamilie vælge at sige: Vi vil gerne bruge det i zoologisk have, eller vi vil gerne købe et årskort til en zoologisk have eller sæsonkort til Djurs Sommerland, eller hvad det nu måtte være.

- Så kan man selv vælge, og så kan man få et fradrag. Hvis man ikke vælger at gøre det, så vil vi faktisk sige, at det er bedst man slet ikke gør noget, fordi det der med at det blive konkurrenceforvridende, det ville vi være meget kede af, siger Henrik B. Nielsen.



Trods alt en hjælpende hånd

Regeringen vil i alt bruge 1,6 milliarder på sommerpakken. Og det glæder overordnet Pia Lange Christensen, der er direktør i Visit Aarhus.

- Først og fremmest glæder jeg mig over, at det er 1,6 milliarder kroner, der er sat af til en sommerpakke denne gang. Det er noget mere end sidste gang, og det er alligevel mange penge, der nu kommer et trængt erhverv til gavn, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.