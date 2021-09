Restauranter venter i spænding på afsløring af michelinstjerner

- Jordnær har haft en del besøg fra Michelinguiden på det sidste. Måske to eller tre besøg i sommeren, de kender til. Hvis det er rigtigt, kan det tyde på, at Michelin har haft en form for fokus på dem.

- Og det kan være, fordi de er i spil til at få en tredje stjerne, siger han.

Også Noma i København kunne måske få sin tredje stjerne i år. Men det er langtfra sikkert.

- Hvert år er den stående ting, om det er i år, Noma får sin tredje stjerne. Det kunne være nu, men det kunne også være om fem år.

- Det er en restaurant, der måske er lidt for udfordrende og provokerende for Michelinguiden, der også sætter pris på det klassiske, siger Søren Frank.