Renovering af Det Kongelige Bibliotek vinder stor hæder

Det er et af landets mest kendte af sin slags, og mange har en holdning til, hvordan den slags skal se ud.

Det var derfor en stor opgave, holdet bag renoveringen af Det Kongelige Bibliotek kastede sig over i 2015, da de begyndte en større renovering af biblioteket, der ligger i Universitetsparken med sit berømte tårn.

Men noget har de gjort de rigtigt, tirsdag aften blev de kåret til danske mestre i bygningsrenovering, da de vandt RENOVER-prisen foran fem andre nominerede projekter.

Kåret af eksperter

70 eksperter fra byggebranchen har været med til at vurdere de nominerede projekter, men til sidst var der kun én mulig vinder.

- Det er et fremragende renoveringsprojekt, hvor man med renoveringen har skabt et oplevelsesrigt rum med en inviterende stemning, samtidigt med at de eksisterende kvaliteter er respekteret. Man fornemmer klart, at det er et socialt mødested, hvor man udveksler holdninger og møder nye bekendte, siger Gøsta Knudsen, formand for nomineringsudvalget bag RENOVER-prisen.



Tirsdag aften holdt de nominerede små, lokale fester for at leve op til corona-retningslinjerne, og overraskelsen var stor, da en repræsentant fra RENOVER-prisen pludselig dukkede op for at overrække bygherrerne Thomas Dau Larsen og Ulla Eltang Sylvestersen fra Det Kongelige Bibliotek i Aarhus prisen.