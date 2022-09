Gymnasium dropper tema: Nye elever skulle klædes ud som dyr

Siden aflysningen, der blev meldt ud til eleverne tidligere på ugen, har Michael Jensen også modtaget negative reaktioner fra elever på skolen.

- Ja, der er nogle, der bliver sure, når vi laver om på noget, siger han.

Tæt på udsolgt

Fremadrettet vil ledelsen og festudvalget på skolen have tættere kontakt om, hvilke temaer, der bliver planlagt til festerne.

- Vi har holdt møde med vores festudvalg i onsdags, og der havde vi en snak om det. Der kunne vi alle godt se, at det kunne vi godt lære noget af. Det er en dum situation, at vi ender med at måtte aflyse hele temaet, siger Michael Jensen.

Skolen holdt sidste år fest med temaet politi og røvere, hvor magtforholdet også er skævt. Dengang kendte ledelsen ikke til temaet. Det er de først blevet orienteret om i denne uge, fortæller Michael Jensen.

Fredag er festen tæt på at være udsolgt.