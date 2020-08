Rektor i Aarhus: - Vi er ved at smide tre årgange på gulvet

- Vi kan simpelthen ikke være det bekendt. Jeg har elever, der i den grad mistrives og er ved at give op. Det er hjerteskærende, for de føler sig glemt på alle måder.

Rektor på Egaa Gymnasium, Martin Ingemann, er voldsomt frustreret efter, at sundhedsmyndighederne onsdag valgte at forlænge en tiltag for at begrænse smitten i Aarhus Kommune.

Det betyder, at gymnasier og ungdomsuddannelser i Aarhus tidligst kan se frem til at vende tilbage til deres skoler den 4. september.

- På mit gymnasie har eleverne i 2.G og 3.G været i skole 4-5 dage fra slutningen af marts og til nu. Jeg vil tro, at det er omtrent det samme på andre gymnasier, siger Martin Ingemann og fortsætter:

- Rektorkredsen er enige om, at det er en uholdbar situation. Det gælder primært for eleverne, der sidder derhjemme og føler sig helt glemt, mens deres yngre søskende går i skole.

Fagligt og socialt

Rektoren på Egaa Gymnasium er uforstående over for situationen og er bekymret for sine elever.

- De kan blive smittet alle steder i samfundet, men her, hvor vi kan tilbyde nogle specifikke rammer, må de ikke være. De sidder og stirrer ind i en skærm. De kan slet ikke forstå, hvorfor de står for skud, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Martin Ingemann gør gymnasielærerne en kæmpe indsats i forhold til at få de virtuelle undervisningstimer til at fungere.

Men virtuel undersvisning kan "aldrig måle sig med at være sammen med en klasse" og faglig læring hænger uløseligt sammen med socialt samvær, lyder det.

- Fælles bearbejdning og fælles læring rykker eleverne. Lige nu oplever de, at de alene om at lære. Vi erfterlader dem lidt på perronen, siger Martin Ingemann til TV2 ØSTJYLLAND.

Kalder på handling

Gymnasierektorerne i Aarhus er løbende i kontakt med sundhedsmyndighederne og Børne- og Undervisningsministeriet for at finde ud af, hvor de står og hvad, de kan gøre.

Rektorerne mødes torsdag til et krisemøde.

- Vi har en kæmpe problemstilling, der skal løses. Vi vil fortælle myndighederne, at vi har brug for nogle redskaber til at håndtere situationen. Situationen kalder på handling, siger Martin Ingemann og fortsætter:

- Det helt optimale ville være, at vi kunne være underlagt de samme spilleregler som folkeskolen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal vi som minimum have lov til at trække en årgang hver dag, siger Martin Ingemann til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er det, vi gjorde ved genåbningen i april, og det kan vi sagtens håndtere.

Elever i aktion

Elever elever fra Viby Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Aarhus Statsgymnasium og Egaa Gymnasium gennemførte natten til mandag natten til en aktion for at gøre opmærksom på deres situation.

I forbindelse med aktionen hængte gymnasieeleverne bannere op ved blandt andre Rådhuset, Skolegade og Bruuns Galleri i Aarhus.

- Vi synes, det er svært at forstå, at man må shoppe løs og også snart feste til klokken 02 om natten, mens vi gymnasieelever fortsat skal have undervisning derhjemme, sagde formand for elevrådet og initiativtager til aktionen, Peter Hove, den 16. august til TV2 ØSTJYLLAND.