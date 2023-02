Rekordsalg hjælper AGF til millionoverskud

Godt nok tjente AGF ikke så mange penge i første halvdel af sæsonen som i samme periode året forinden.

Men selskabet bag fodboldklubben kan alligevel notere sig et nyt millionoverskud. Det fremgår af halvårsregnskabet, som tirsdag er blevet offentliggjort.

I perioden fra 1. juli til 31. december fik AGF et overskud på 14,9 millioner kroner før skat. Det skyldes ikke mindst det lukrative salg af talentfulde Albert Grønbæk, som blev købt af norske Bodø/Glimt.

Salget er blevet beskrevet som historisk for AGF.

- For femte år i streg forventer vi at komme ud med et millionoverskud, siger AGF-direktør Jacob Nielsen i en skriftlig kommentar til regnskabet.

- Resultatet for de første seks måneder er på den positive side blandt andet påvirket af historisk høje tilskuertal til vores kampe og rekordsalget af Albert Grønbæk til norske Bodø/Glimt. Vi kan også glæde os over, at vores sponsoromsætning er på et tilfredsstillende niveau for perioden.

Faldende omsætning

I samme periode året forinden kom AGF ud med et overskud på 23,2 millioner kroner, mens omsætningen på et år er faldet med knap fem millioner kroner.

Det skyldes færre aktiviteter og manglende europæisk deltagelse, påpeger klubben.

Kigger man alene på den primære drift, bød de sidste seks måneder af 2022 på et underskud på mere end ti millioner kroner.

Men et overskud i transferindtægterne på cirka 25 millioner sørger for de sorte tal på bundlinjen.

Forventningerne til resultatet for hele regnskabsåret er faldet en anelse. Oprindeligt havde AGF regnet med at få et overskud på mellem 0 og 20 millioner kroner før skat. Nu lyder forventningen på mellem 0 og 15 millioner.