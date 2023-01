Rekordmange juletræer bliver hakket i stumper og stykker

23 ton juletræer er blevet afleveret rundt omkring i det centrale Aarhus til forsyningsselskabet Kredsløbs 12 forskellige opsamlingssteder. Det er 31 procent flere træer i forhold til sidste år og dermed rekordmange.

- Folk har lært det at kende nu, og jeg er glad for, at de tager godt imod det og gerne vil gøre den indsats for den grønne omstilling ved at gå hen og aflevere det der, siger chef for genbrug ved Kredsløb, Lene Van Der Raad, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har gjort, hvad vi kunne for at gøre det nemt for aarhusianerne at komme af med sit juletræ på en grøn måde.

Juletræerne ryger tilbage i kredsløbet

De mange ton juletræer skal nu hakkes i stumper og stykker, så de kan blive omdannet til kompost til haven.

Og hos Kredsløb er de glade for, at så mange har valgt at benytte deres opsamlingssteder i stedet for bare at stille de udtjente træer tilfældige steder på gaden, som ellers nogle gange kan være tilfældet.

- På denne her måde kan vi hjælpe naturen ved at juletræerne kan komme tilbage i kredsløbet igen i form af kompost til en forbedret jord, siger genbrugschefen.

Hvis man stadig ikke er kommet af med sit juletræ, så er det ikke for sent. Juletræerne kan fortsat afleveres ved de forskellige genbrugsstationer, hvor de vil blive omdannet til kompost.

- Der kan ikke komme for mange juletræer. De skal selvfølgelig afleveres uden julepynt, da det ikke kan komposteres, men ellers er alle træer velkomne, siger Lene Van Der Raad.

Kredsløb forventer igen at gøre det muligt at aflevere sit juletræ i midtbyen efter næste jul.