Rekordmange dumper kæledyr i naturen - her fandt de 17 katte på én gang

Dyrenes Beskyttelses internat i Aarhus har modtaget seks katte, der blev fundet sammen med 11 killinger ved et shelter i det nordjyske.

Det er sjældent, at så mange dyr bliver dumpet samtidig, oplyser Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

I det hele taget er der blevet efterladt mange kæledyr ude i naturen her i 2023, og det lægger pres på internaterne. Der er på nuværende tidspunkt dumpet 35 procent flere dyr i 2023 end samme periode sidste år, viser tal fra Dyrenes Beskyttelses vagtcentral, 1812.

- 17 katte og killinger fylder meget i en katteafdeling, så det stod hurtigt klart, at vi måtte fordele de her katte over flere internater for at få plads til alle. Heldigvis er det en mulighed, og derfor kunne vi hjælpe alle, siger Karina Fisker, der er internatchef i Dyrenes Beskyttelse.

I august fortalte vi her på TV2 Østjylland om, hvordan der ved Burger King i Randers blev fundet en papkasse indeholdende en sort-brun hankat, der ligeledes var blevet dumpet. Den sag kan du læse mere om her.