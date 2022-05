Rekord: Så mange brevstemmer i år

Hyldal anslår, at København med lørdagens tal i hvert fald lander 15 procent over antallet af brevstemmer for 2015-afstemningen.



I København har man flere mulige forklaringer på det høje brevstemmetal. Jesper Hyldal peger blandt andet på, at det med 12 forskellige brevstemmesteder har været ret let for borgere at benytte sig af muligheden.



Derudover kan corona have spillet en rolle i forhold til folks vaner.

- Under kommunal- og regionsrådsvalget sidste år var der mange, som blev nødt til eller havde lyst til at brevstemme på grund af corona og restriktioner, siger Hyldal.

Kontorchefen tør dog ikke spå om den samlede stemmeprocent i kommunen på baggrund af brevstemmetallet.

På landsplan endte valgdeltagelsen i 2015 på 72 procent.