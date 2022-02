Rejsetid fordobles: Sporarbejde mellem Aarhus og Randers

Anlæggene er en forudsætning for, at el-togene kan køre der. For at gøre plads skal sporene under broen på Silkeborgvej sænkes, mens den på Gl. Viborgvej skal rives ned og erstattes af en ny kombineret vej- og stibro over jernbanen.

Støjgener for naboer

Arbejdet kommer også til at betyde støj i aften- og nattetimer for broernes naboer. De har derfor mulighed for at søge kompensation.

De omfattede borgere vil få direkte besked i e-boks. Her er der en vejledning til, hvordan der anmodes om kompensation.