Regnvejr og blockbusters: Biografer har kæmpesucces

- Det er jo ikke strandvejr, det er biografvejr, så vores regndans om morgenen hjælper til, at der kommer gæster i biografen, siger hun med et smil.

- Vi kan helt klart mærke en forskel. Når det regner, trækker folk indenfor, og det er jo dejligt, siger Sarah Trier Winther.

Højsæson for film

Ikke nok med, at vejret passer til en biograftur, så er der i juli også udkommet flere store amerikanske film, der trækker kunder i butikken.

De seneste uger er Mission Impossible, Oppenheimer og Barbie alle udkommet. Og det kan mærkes hos Nordisk Film.

- Det er højsæson i forhold til, at nogle af de helt store amerikanske film ligger tit i midten af juli. Det ser vi hvert år. På grund af det, har det altid været højsæson i nogle filmudvalg - for eksempel Oppenheimer og Barbie, der er lagt midt i sommerferien, siger Sarah Trier Winther.



En af søndagens biografgæster var Lasse Jacobsen. Og han indrømmer også, at vejret spillede en rolle i, at han tog ind og så Oppenheimer.

- Vi havde snakket om, at vi skulle ind og se den, men havde det været godt vejr, havde vi nok lavet et eller andet udenfor. Det er jeg sikker på, siger han.



Det samme fortæller Kathrine Hadad, der også var taget i biografen.

- Vi skulle finde på noget at lave sådan en søndag. Det er hyggeligt at tage i biografen. Det er rigtigt biovejr for os.