Region vil afskaffe deltidsansatte på østjyske hospitaler

Dårligt arbejdsmiljø og manglende tid til patienter på østjyske hospitaler har længe været et heftigt debatteret emne.

Derfor er der nu et bud på, hvordan man kan få bugt med udfordringerne. Et forslag lyder på, at alle stillinger fremover skal slås op som fuldtidsstillinger, og dermed skal deltidsstillinger ikke længere være en mulighed.

Der er masser, der er pressede i øjeblikket, og hvis man tvinger dem på fuld tid, så er der mange, der vil gå ned med stress. Steen Thomsen, DF

Det mener et politisk flertal i Region Midtjylland.

- Vi har mangel på sygeplejersker, og vi har mangel på social- og sundhedsassistenter, så derfor har vi brug for at få noget mere arbejdskraft, siger Henrik Gottlieb Hansen (S), der er formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, til TV2 ØSTJYLLAND.

Regeringen har som mål at ansætte 215 nye sygeplejersker her i regionen i løbet af de næste to år, og det mål skal nås gennem fuldtidsstillinger.

Og netop sygeplejerskerne er sårligt berørt af dette. 44 procent af dem arbejder nemlig nu på deltid.

02:48 Et flertal i Region Midtjylland mener, at alle nyopslåede stillinger i regionen skal være fuldtidsstillinger. Det møder kritik fra DF og Kristendemokraterne. Luk video

Derfor mener Dansk Folkepartis regionsrådsmedlem, Steen Thomsen, ikke, at en udelukkende brug af fuldtidsansatte er vejen frem.

- Der skal stadig være mulighed for at kunne ansøtte på deltid i Region Midtjylland. Ellers går vi glip af en masse gode medarbejdere, som i et tidspunkt af deres liv gerne vil på deltid, og det er en synd og skam for regionens hospitaler, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han frygter, at regionens ambitioner vil få den modsatte effekt og i sidste ende kan ende med sygemeldinger.

- Der er masser, der er pressede i øjeblikket, og hvis man tvinger dem på fuld tid, så er der mange, der vil gå ned med stress, og dem vil man så også gå glip af, siger Steen Thomsen.

Tilbage i maj 2019 dannede flere tusinde ansatte og interesserede en menneskekæde rundt om hele Aarhus Universitetshospital for at råbe op om de dårlige vilkår for både medarbejdere og patienter.

Spørger man Dansk Sygeplejeråd fejler ambitionen om at ansætte endnu flere på fuldtid ikke noget – men de mener, der er strukturelle barrierer, der afholder sygeplejersker fra fuldtidsstillinger.

- Vi peger på, at det er vigtigt at kigge på arbejdsmiljøet generelt i hospitalsvæsnet. Der er alt for travlt i dag og mange sygeplejersker beskytter deres fritidsliv ved at gå ned i tid, fordi det ellers er for hårdt, siger Gert Petersen, kredsnæstformand i Kreds Midtjylland i Dansk Sygeplejeråd til TV2 ØSTJYLLAND.

