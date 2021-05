Region Midtjylland lukker testcenter i hårdt ramt område

Langt over kommunens gennemsnit

De seneste tal viser, at Gellerup i øjeblikket opfylder to ud af tre krav til, at sognet vil blive lukket ned.

Den testkorrigerede incidens i området er som nævnt lige nu på 236 coronasmittede pr. 100.000 indbyggere over syv dage. Det samme tal for hele Aarhus Kommune er 80.

Onsdag meldte Region Midtjylland ud, at der åbnes et nyt PCR-testcenter i Viby, der allerede fra torsdag har ledige tider. For nylig åbnede også et kviktestcenter i det nedlagte Brabrand Mejeri, lige syd for Gellerupparken.

Se oversigt over alle testcentre på coronasmitte.dk.