Region afviser at give psykisk syge adgang til at købe smøger

Selvom det var med alle gode intentioner, at Regionsrådet fra årsskiftet stoppede al salg af tobak på Region Midtjyllands hospitaler, har det nu vist sig at ramme særligt én gruppe af patienter ekstra hårdt.

Vi ser flere situationer, hvor vi kunne have undgået, at det havde eksaleret op i en konflikt, hvis man havde haft muligheden for at sige, at man lige kan få en smøg. Mikkel Rasmussen, speciallæge i psykiatri

De psykisk syge er nemlig er nemlig så sårbare, at det er mere end almindeligt hårdt for dem pludselig ikke at kunne få stillet rygetrangen, når de er indlagt på psykiatriske afdelinger.

Det oplevede blandt andre Anne Fie Andersen, der er bipolar og de sidste ti år har været tilknyttet psykiatrisk hospital i Aarhus som dagspatient.

- Det giver altså noget fred og et lille pusterum, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor forstår hun heller ikke tanken bag, at man fra 1. januar lukkede al salg af tobak på regionens hospitaler.

Ifølge både læger og patienter kan cigaretter være med til at dulme kaotiske situationer på psykiatriske afdelinger.

- Hvis du er i en presset situation, så har du ikke brug for flere ting på vægtskålen, der trykker dig ned, siger hun.

Men til trods for, at både læger og patienter beskriver vigtigheden af at have adgang til at købe cigaretter, vil Reion Midtjylland ikke ændrer reglerne. Det fortæller formand for psykiatri- og socialudvalget i Region Midtjylland til TV2 ØSTJYLLAND her til aften.

Cigaretforbud giver urolige patienter

Også personalet på de psykiatriske afdelinger oplever at have sværere ved at holde de psykisk syge patienter i ro, efter tobakken blev fjernet fra hylderne i hospitalskiosken:

- Vi ser flere situationer, hvor vi kunne have undgået, at det havde eksaleret op i en konflikt, hvis man havde haft muligheden for at sige, at man lige kan få en smøg, så var der måske kommet ro på tingene, men det kan vi så ikke gøre nu, siger Mikkel Rasmussen, der er speciallæge i psykiatri og medlem af psykiatriudvalget i Region Midtjylland, til TV2 ØSTJYLLAND.

Den nye røgfri ordning går dårligt udover patienter på den lukkede afdeling og patienter, der ikke har et netværk, som kan forsyne dem med cigaretter.

Psykiatrisk afdeling har dog en nødkasse med få cigaretter til virkelig trængende patienter, men Mikkel Rasmussen erkender, at den nye smøgregulering og nødkasse ikke holder:

- Det er ikke holdbart nok. Så skal de spørge om det hver gang, og de kan ikke frit vælge, at de hr egen tobak, siger han.

At kiosken sælger cigaretter, løser ikke de akutte konflikter. Jacob Isøe Klærke (SF), formand, Psykiatri- og socialudvalget i Region Midtjylland

Derfor har han en løsning til, hvordan man kan indrette cigaretpolitikken på psykiatriske afdelinger:

- Vi har rent faktisk en brugerkiosk, som ligger i den psykiatriske afdeling af hospitalet, og så kunne man have noget tobak i baglokalet kun til indlagte patienter, siger han.

Også hos Landsforeningen Sind kommer udviklingen ikke som nogen overraskelse, da de allerede advarede mod det, inden beslutningen om at fjerne cigaretter blev truffet.

- Vi mener selvfølgelig også, det er godt, hvis man kan hjælpe psykisk syge mennesker af med den tobaksafhængighed, de har, men det er ikke lige, når man er indlagt og kritisk syg. Det må man gøre på et andet tidspunkt, siger formand i Sind, Knud Christensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Region: Vi kommer ikke til at ændre reglerne

Men til trods for, at både læger og patienter beskriver vigtigheden af at have adgang til at købe cigaretter, vil Reion Midtjylland ikke ændrer reglerne. Det fortæller formand for psykiatri- og socialudvalget i Region Midtjylland til TV2 ØSTJYLLAND her til aften.

- Jeg tænker ikke, det er problemet eller løsningen, om kiosken sælger det. Det, der er løsningen her, er, at afdelingen har mulighed for at have nogle cigaretter de patienter, der bliver indlagt akut eller dem, der er indlagt i lang tid, hvor der kommer en opkørt situation, siger Jacob Isøe Klærke (SF), formand for psykiatri- og socialudvalget i Region Midtjylland til TV2 ØSTJYLLAND.

Han mener derimod, at man skal gøre mere ud af den nødkasse med cigaretter, der allerede nu er tilgængelig på afdelingerne.

- At kiosken sælger cigaretter, løser ikke de akutte konflikter, der kan være på en psykiatrisk afdeling, og derfor var vi også allerede fra start opmærksomme på, at her er en problemstilling, som løses bedst ude på afdelingerne, hvor de kender den bedste lavpraktiske løsning, siger udvalgsformanden.