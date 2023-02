Regeringens planer slår ikke de unge ud

- Jeg skal både tage in mente, at jeg helst skal finde en uddannelse, jeg kan komme ind på, og som også kan bruges til noget, som jeg også synes er sjovt, siger 19-årige Elias Ozol, der i øjeblikket går i gymnasiet.

Med åbent hus og flag forsøger Aarhus Universitet at tiltrække dets næste studerende til U Days, der er Danmarks største åbent hus for videregående uddannelser.

Elias Ozol mener ikke, at uddannelsesvalget er let.

- Tager os ikke seriøst

SVM-regeringen lægger op til at halvere halvdelen af kandidatuddannelserne fra to til et år for at give flere penge til erhvervsuddannelserne.

- Nu sætter vi de nødvendige muskler bag, at erhvervsuddannelserne er og skal være noget af det vigtigst i vores uddannelsessystem, sagde statsminister Mette Frederiksen (S), da de planer blev præsenteret.

Men de er ikke lige betryggende for alle.

- Det viser, at de næsten ikke tager os unge seriøst, at de vil halvere kandidaten. Det er der, man fokuserer mest på specialet, mener Elias Ozol.

Derudover har regeringen planer om at skære et år af SU'en, så der er til fem års uddannelse.