Regeringen vil begrænse alkoholsalg efter midnat i østjyske byer

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, mener, at udspillet indeholder flere gode forslag.

Men regeringen "går elegant udenom det store problem", siger han til Ritzau.

- Det er glimrende, at vi får en hel del regler til at holde endnu mere ro i nattelivet, men de har jo ikke nogen betydning, hvis der ikke bliver kontrolleret.

- Her må jeg bare sige, at jeg mangler betjente. Jeg mangler betjente i patruljevogne, der hurtigt kan være til stede. De sidder desværre i dag på nærpolitistationer, der har åbent fra klokken 08 til 15, og først herefter begynder utrygheden og kriminaliteten at foregå, siger han.

Preben Bang Henriksen mener, at flere patruljevogne havde været langt mere effektivt og tryghedsskabende.

For nemt at omgå

Regeringens støtteparti SF mener, at man rammer forbi skiven med forbuddene.

Retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) mener, at det er for nemt for unge at omgå et salgsforbud af alkohol i særlige nattelivszoner:

- For eksempel tror jeg, at mange vil fylde sig hjemmefra, købe uden for zonerne eller før spærretiden, og dermed udebliver effekterne.

- Samtidig frygter jeg, at mange unge vil blive presset mere ud i uorganiserede rammer, hvor der ikke er opsyn, siger hun i en skriftlig kommentar.