Regeringen tager endnu et skridt for at få flere vaccineret

Herefter fortsætter indsatsen, hvor endnu flere begivenheder bliver omfattet.

- Jo flere der er vaccineret, jo mere trygt vil det være for alle at deltage i flere kulturbegivenheder. Vi skal have endnu mere gang i kulturlivet, som har været hårdt ramt under epidemien, og derfor er jeg både rigtig glad for og stolt over, at kulturlivet bakker op om, at endnu flere skal vaccineres, siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Målrettet de unge

I alt er 73,1 procent af den danske befolkning færdigvaccineret, og det er særligt de unge danskere, som man håber at kunne få til at tage vaccinen med det nye tiltag.

- Ved at gøre det muligt at få et vaccinestik i forbindelse med udvalgte større begivenheder håber vi blandt andet at kunne nå flere unge under 30 år, siger kulturministeren.