Reform: S-borgmestre går imod eget parti

Borgmestrene i landets fire største byer hælder SVM-regeringens forslag om at forkorte halvdelen af kandidatuddannelserne ned af brættet.

Regeringen præsenterede torsdag forslaget, der udløber af et lignende forslag fra Socialdemokratiet. Det blev præsenteret i september kort før valget, da partiet sad alene i regering.

Men borgmestrene i de fire store uddannelsesbyer - København, Aarhus, Odense, Aalborg - er kritiske overfor forslaget.

I en række kritiske opslag på Twitter skriver overborgmesteren i København, Sophie Hæstorp Andersen (S), blandt andet, at reformen vil være en markant svækkelse af uddannelsessystemet.

- Regeringens forslag til en uddannelsesreform er synd for de unge og synd for erhvervslivet. Det er helt forkert at foreslå en halvering af op mod halvdelen af kandidatuddannelserne, skriver hun.

Regeringen foreslår blandt andet at halvere op mod halvdelen af kandidatuddannelserne, så de i stedet for to år kommer til at være et år og nogle måneder.

- Hvis man presser mere ind i en etårig kandidatuddannelse, risikerer man at øge udfordringen med unge, som bukker under for presset. Og det kan skabe en rigtig ærgerlig konkurrence om de "lange" kandidater, mener Hæstorp Andersen.

Bundsgaard er bekymret

Borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S) er ligesom Sophie Hæstorp Andersen bekymret for kvaliteten.

- Jeg er bekymret for en reduktion af kandidatuddannelsen. Både i forhold til kvaliteten af de kandidater, der kommer ud af det, men i virkeligheden også om det er det, der kan løse den udfordring, vi står med i kommunerne, hvor der mangler arbejdskraft, siger han.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, afviser kritikken af regeringens reformudspil.

- Der er ikke nogen grund til at være bekymret, fordi vi med udspillet lægger op til, at universitetet i højere grad ruster de unge via uddannelse til at varetage job på det private arbejdsmarked og job i den offentlige sektor, siger han.

- I en årrække er der kommet langt flere unge ind på universiteterne, og det betyder også, at universiteternes rolle er forandret.

- De uddanner ikke længere kun unge til at blive professorer, men til det brede arbejdsmarked. Derfor er der behov for, at vi reformerer.

Aalborg og Odense også lorne

Også Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup Larsen (S), er "klart kritisk". Han kalder det en forkert vej at gå.

- Jeg er ikke særlig begejstret for regeringens forslag. At de unge skal have kortere uddannelse, som er dårligere end den, vi har fået, er ikke nogen god idé.

- I fremtiden er der behov for unge mennesker, som får mange kompetencer og kan forholde sig til et meget komplekst samfund. Det er ikke den anden bevægelse, hvor vi giver de unge dårligere uddannelse, som vi har behov for, siger han.

Han nævner, at Aalborg Universitets prognose er, at byen over tid får 4000 færre studerende, end der er i dag.

Regeringen foreslår, at pengene, der frigøres med udspillet, skal styrke uddannelserne. Men det afviser Aalborgs borgmester.

- Der har jeg erfaring for, at der kommer en effektiviseringsprocent, eller man glemmer at prisfremskrive nogle år, og så er pengene væk igen. Så på den måde er det ikke noget fornuftigt plaster på såret, siger han.

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), mener, at det er en god idé at knytte de studerende tættere på arbejdsmarkedet. Men han er alligevel kritisk.

- Jeg tror ikke på, at det at forkorte kandidatuddannelserne er det rette svar. Jeg er meget skeptisk overfor, om det bidrager med den nødvendige kvalitet, som samfundet har brug for.

- Det går ud over kvaliteten af de universitetsuddannelser, vi har, som er en vigtig komponent for offentlige og private arbejdsgivere, siger han.