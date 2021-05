Redning af dyreinternat sat på standby

- En sammenlægning vil muligvis betyde total kontrol til Dyreværnet, så det ville være den sidste udvej for os, siger Anne Trane.

Bestyrelsesformanden for Dyreværnet, Tina Stålung, holder dog døren åben for et fremtidigt samarbejde.

- De skal ud at finde en masse penge, så de skal have arbejdshandskerne frem.

- Det her skal ikke gå ud over dyrene, og hvis Dansk Dyreværn Aarhus har brug for hjælp, så skal vi selvfølgelig hjælpe dem, siger hun.

Ifølge Anne Trane vil bestyrelsen ringe til Dyreværnet og høre nærmere i løbet af ugen.