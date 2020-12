Reda Zam Zam var verdensmester – nu vil han redde unge fra en mørk fremtid i kriminalitet

Hos ’Zamzam Boxing Academy’ handler det dog ikke kun om, hvordan man bliver god i ringen.

- Idéen med at åbne det her handler ikke kun om træning. Vi skal være som en familie, og vi skal kunne tale om alt. Vi skal lære lidt om disciplin og struktur, siger Reda Zam Zam til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Og så vil jeg personligt med min erfaring fortælle dem, hvad der er vigtigst som ung. Det er ikke at hænge ud på et gadehjørne. Det er at lave deres lektier, få en uddannelse, hænge ud i et ringhjørne, få nogle sixpacks, what ever. Det giver bare fantastisk velvære og selvværd, siger han.

Som 14-årig hang Reda Zam Zam selv ud på et gadehjørne, men kan skiftede gadehjørnet ud med et ringhjørne, og det håber han nu på, at han kan få endnu flere unge i Gellerupparken til.