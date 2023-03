Rebecca må ikke få biologiske børn, selvom hun gerne vil

Der er dog ét problem. Rebecca Steffin må hverken føde børn selv eller donere æg til sin kæreste. Det er simpelthen ikke muligt for hende at få sit eget biologiske barn.

"Min kæreste sender mig dagligt videoer af babyer på TikTok. Hun er endda så skruk, at hun har påstået, at hvis jeg havde en tissemand, så havde hun forført mig ud i en graviditet."

- Først fik jeg at vide, at jeg ikke måtte amme. Så fik jeg at vide, at jeg ikke må føde. Og så fandt jeg ud, at jeg ikke må give mine æg videre. Jeg føler, at jeg løber hovedet mod muren hele tiden, fortæller hun til TV2 Østjylland.

Regler spænder ben

Rebecca Steffin har en kronisk sygdom, som hun tager medicin for. Og den medicin betyder, at hun ikke må få børn, da der kan være en sundhedsrisiko for barnet.