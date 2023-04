Reagerer på Lizette-sagen: - Jeg er utrolig trist

Lizette Risgaard meldte søndag morgen ud på Facebook, at hun trækker sig som formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH.

- Jeg er utroligt trist over, at vi nu siger farvel til vores formand, skriver Kresten Vendelboe til TV2 Østjylland.



Lokalformanden har ikke haft lyst til at stille op til interview. Han skriver dog, at han mener, at det var den rigtige løsning, Lizette Risgaard valgte.

- Jeg erkender, at med den udvikling, vi har været vidner til hen over de sidste par døgn, så var det det rigtige valg, Lizette træf, skriver han.



Vil have refleksion

Lizette Risgaard indkaldte selv til et krisemøde fredag i FH's forretningsudvalg. Det består af i alt 25 repræsentanter fra forskellige forbund under FH.

Her blev det efter et par timer meldt ud, at der igangsættes en advokatundersøgelse af Lizette Risgaard. Men hovedpersonen selv mente godt, at hun kunne fortsætte som formand.