Rapper fik hjertestop: Blev erklæret klinisk død

USO vågnede efter fire dage og har siden været i genoptræning for at genvinde sin førlighed.

- På turen fik jeg et hjertestop grundet en forsnævret kranspulsåre og faldt om. Jeg blev erklæret klinisk død. Jeg fik hurtigt hjertemassage og stød. Efterfølgende blev jeg kørt på Rigshospitalet, hvor jeg lå i koma og blev holdt i live via en respirator.

Den aarhusianske rapper USO står i dag frem i Euroman og afslører, at han fik et hjertestop under et velgørenhedsløb i København i juni sidste år.

- Det har været en hård kamp på et års tid med genoptræning og rehabilitering for at komme ovenpå igen både fysisk og mentalt. Ens verden bliver sgu vendt på hovedet, når man hverken kan gå eller spise på egen hånd. Har nu fået det bedre og lægerne siger, at jeg nok vende tilbage til “normal” tilstand igen, skriver han

Reddet af førstehjælp

USO har med egne ord valgt at stå frem med sin historie i håbet om at få flere til at interessere sig for hjertesygdomme og førstehjælp.

- Takket været den person som fandt mig, de seje ambulancefolk og de dygtige og fantastiske læger, sygeplejersker, personalet på Rigshospitalets hjerteafdeling som dagligt passede på mig sammen med min familie og venner, er jeg i live i dag, skriver rapperen og slutter af med en opfordring til alle om at sætte pris på livet.

- Ingen har lovet, at vi kommer hjem, når vi går ud ad døren.