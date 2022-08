Rapper dræbt efter hashhandel: Nu skal sagen afgøres

En 25-årig rapper blev i sommeren 2020 skudt og dræbt ved Jysk Væddeløbsbane i Aarhus. Og mandag forventes der at falde dom.

Det er en nu 42-årig mand, som er tiltalt for at have skudt og dræbt den 25-årige. Politiet er overbevist om, at drabet er sket i forbindelse med en større hashhandel.



Offeret Abukar Hassan Ali, der som rapper var kendt under navnet Shmur, blev dræbt af to skud på Observatorievej.