Ramte familie og tog flugten

- Personen kører formentligt frem for rødt. Det fortæller vidner, siger Chris Mose, vagtchef ved Østjyllands Politi.

Politiet blev tilkaldt klokken 22.34, men det lykkedes ikke at finde frem til flugtbilisten.

Familien blev kørt til tjek på skadestuen.

- Umiddelbart er de uskadte. Det er billigt sluppet, for der bliver nogle gange kørt rigtig stærkt på Ringvejen, siger vagtchefen.

Svært at bevise

På trods af forsøg på at finde frem til flugtbilisten, lykkedes det ikke natten til tirsdag.

- I dag (tirsdag, red.) skal vi have fat på bilens ejer, men det kan være svært at bevise, at det er ham der har siddet bag rattet eller ej, forklarer Chris Mose.