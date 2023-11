Rammer politibil og flygter fra stedet

Natten til lørdag fik politiet færden af, at der blev solgt narkotika fra en bil, som holdt parkeret ved Telefonsmøgen i det centrale Aarhus. Det var en civil patrulje, som fik øje på bilen, og en betjent steg ud og gik hen til bilen.

Da betjente tog fat i håndtaget og oplyste om, at det var politiet, forsøgte føreren af bilen at flygte ved at køre væk fra parkeringspladsen. Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Da de øvrige betjente så det, blev udrykningssignalet sat i gang, og politiet forsøgte at blokere for bilisten. Det gjorde tilsyneladende ikke stort indtryk på bilisten, som kørte ind i politbilen. Også facaden på et hus blev ramt. Det lykkedes føreren - en 25-årig mand - at komme forbi, men kort efter kørte han galt på Åboulevarden.

Han gav dog ikke op og forsøgte at flygte til fods, men det lykkedes en anden patrulje at få fat på manden. Han blev sigtet for en række overtrædelser af Færdselsloven, vold mod tjenestemand, salg af euforiserende stoffer, samt vanvidskørsel.