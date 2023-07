Rådyr kvalt i boldnet: - Jeg håber ikke, det har lidt

Beachvolleybanerne nord for Aarhus er normalt fyldt med glade og aktive mennesker, der ikke har noget imod at få sand mellem tæerne og sved på panden.

Men det var et noget mere dramatisk syn, der mødte medlemmerne onsdag formiddag. Midt på banen lå et livløst rådyr i sandet. Et sort boldnet var viklet stramt om halsen på dyret, og der var ingenting at stille op for at redde rådyret.

- Det var dødt, og det havde viklet nettet rundt om halsen mange gange. Det ligner, at det er gået i panik i forsøget på at komme væk, og så har det fået viklet sig endnu mere ind i nettet, siger næstformand i Aarhus Beachvolley Club, Jeff Jørgensen.